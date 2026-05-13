Milyonlarca varil petrol taşıyan dev tankerler, İzmir Aliağa Limanı’na ulaşmak üzere yola çıktı.

Küresel enerji piyasalarında özellikle Orta Doğu kaynaklı gerilimin etkisi hissedilirken, ABD’nin attığı bu adım enerji güvenliği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD ile İran arasında son dönemde yükselen tansiyon ve Hürmüz Boğazı’nda oluşan geçiş riskleri, alternatif tedarik kanallarını yeniden gündeme taşıdı.

Washington yönetiminin planına göre stratejik rezervlerden toplam 172 milyon varil petrol piyasaya sunulacak. Söz konusu hamlenin, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yürütülen ve küresel ölçekte yaklaşık 400 milyon varillik rezerv salımını kapsayan geniş ölçekli enerji planının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Türkiye’ye ulaşacak ilk sevkiyat kapsamında Yunan bayraklı “North Star” isimli aframax tipi tanker, ABD’nin Teksas eyaletindeki Bryan Mound rezerv tesisinden yaklaşık 680 bin varil ham petrol yükledi. Tankerin mayıs ortasında İzmir Aliağa Limanı’na ulaşması bekleniyor.

Sevkiyatın ikinci ayağında ise Hong Kong bayraklı “DHT Antelope” adlı tanker bulunuyor. Yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrol taşıyan dev geminin nisan ayı sonunda Galveston açıklarından hareket ettiği ve ay sonuna doğru Türkiye’ye varmasının planlandığı öğrenildi.

Uzmanlar, Türkiye’nin ABD stratejik rezervlerinden doğrudan petrol tedarik etmeye başlamasının, enerji arz güvenliği açısından yeni bir dönemin işareti olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından atılan bu adımın, hem Türkiye’nin rafineri tedarik zincirine hem de bölgesel enerji dengelerine etkisi yakından takip ediliyor.