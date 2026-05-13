Temsilciler Meclisi ve Senato’daki savunma komiteleri önünde ifade veren Hegseth, Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebini “tarihi ama mali açıdan sorumlu” olarak nitelendirdi. Hegseth, “Başkanın bütçe talebi, içinde bulunduğumuz dönemin aciliyetini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Ateşkes sorusuna dikkat çeken yanıt

Demokrat Kongre Üyesi Pete Aguilar’ın İran ile ateşkesin geçerli olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Hegseth, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, “Ateşkes genel olarak çatışmaların durması anlamına gelir ve şu anda bunun gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

“Silah stoğumuz yeterli”

Kongrede mühimmat seviyeleriyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Hegseth, İran savaşı nedeniyle ABD’nin silah stoklarında kritik bir sorun bulunmadığını savundu. Hegseth, “Neye sahip olduğumuzu biliyoruz. İhtiyacımız olan her şeye fazlasıyla sahibiz” açıklamasında bulundu.

Savunma altyapısının yetersizliğinden önceki yönetimleri ve Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları sorumlu tutan Hegseth, savunma sanayisine üretimi hızlandırma talimatı verildiğini söyledi.

İran savaşının maliyeti büyüyor

Pentagon’un bütçe denetim yetkililerinden Jules Hurst, İran savaşının toplam maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Nisan ayında açıklanan rakamın 25 milyar dolar olduğu hatırlatılırken, artışın ekipman onarımları ve operasyonel giderlerden kaynaklandığı belirtildi.

Pakistan iddiası Senato’yu karıştırdı

Senatör Lindsey Graham ise İran’a ait bazı savaş uçaklarının Pakistan üslerinde koruma altına alındığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Graham, bu iddiaların doğru olması halinde arabuluculuk sürecinin sorgulanması gerektiğini belirterek, “İşlerin neden ilerlemediği şimdi daha net anlaşılıyor” dedi.

Protestocu salondan çıkarıldı

Senato’daki oturum sırasında savaş karşıtı bir protestocu oturumu böldü. ABD’de yaşayan İranlıları temsil ettiğini söyleyen protestocu, bütçenin onaylanması halinde Kongre üyelerinin “savaş suçlarının parçası olacağını” öne sürdü. Protestocu güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.