2015 yılından bu yana cam ambalaj sektörünün önemli oyuncularından biri olan GCA, 2024’te de başarılarına yenilerini ekledi. Gerek üretim gerekse de ihracat faaliyetleriyle verimli bir sene geçiren şirket, 2024’ün son döneminde uluslararası arenadaki güçlü konumu pekiştirdi. Geçen yıl kasım ayında Londra’da gerçekleştirilen The Spirits Business Awards 2024’ün ana sponsorluğunu üstlenen GCA, sektöre kazandırdığı yenilikçi değerleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını küresel oyuncuların da ilgisine sundu.

Hem çevreciliği hem de tasarımları ödüllendirildi

2024 yılı boyunca GCA, aldığı ödüllerle de adından sık sık söz ettirdi. Aralık ayında, altın sponsor olarak destek verdiği Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) Konferansı ve Yeşil Nokta Ödülleri’nde “Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” kategorisinde, EKOMAT Projesi’yle Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Kasım ayında ise Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 11. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ise “Kınık Meyveli Maden Suyu Şişesi” ile içecek kategorisinde bronz, “Kaanlar Zeytin Kavanozu” tasarımıyla ise gıda kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin İhracat Şampiyonları arasında yer aldı

Çevreci üretim modeli ve elit tasarımları takdir toplayan GCA, ekonomik performansı ile sektörde öne çıktı. Temmuz 2024’te Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) cam ambalaj sektörüne yönelik açıkladığı İhracat Şampiyonları listesinde, “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde 2’ncilik ödülüne layık görüldü.

Kalite standartlarındaki başarısı tescillendi

GCA, kalite ve üretim süreçlerindeki başarısını en yüksek uluslararası sertifikalarla tescilledi. Ağustos 2024’te, BRCGS denetiminden alınabilecek en yüksek derece olan 'AA+' Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu başarıyla GCA, Türkiye’de cam ambalaj sektöründe bu sertifikayı alan ilk şirket oldu.

Webinar’lar ile sektöre katkı sağlamayı sürdürdü

Cam ambalaj sektörünün gelişimine katkı sunmak adına 2024 yılı boyunca webinar etkinlikleri düzenleyen GCA, sektördeki yenilikleri ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı. Mayıs ayında gerçekleştirilen “Tasarımla Fark Yaratmak” webinar’ında, ambalaj tasarımının marka kimliği üzerindeki etkileri ve cam ambalaj kullanımının önemi konuşuldu. “Ambalajın Cam Zamanı” webinarı’nda ise sürdürülebilir cam ambalaj çözümleri alanında uzman isimlerle tartışıldı.