Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağırarak, olağanüstü yetkisini ilk kez kullanıp ateşkes içeren 99. maddeyi yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Gazze'ye derhal insani yardımın sağlanması gerektiğini vurgulayan Khan, "Sivillere yönelik yardım malzemelerinin kasten engellenmesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü kapsamında savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim" ifadelerini kullandı.



Guterres 99. maddeyi devreye soktu, ateşkes istedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gece saatlerinde elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen yola başvurdu. BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağıran Guterres, "Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir" hükmünü içeren BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu. Guterres, BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, “İnsani sistemin ciddi bir şekilde çökme riskiyle karşı karşıyayız. Böyle bir sonuçtan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Uluslararası toplumun daha fazla gerilimi önlemek ve bu krizi sona erdirmek için tüm nüfuzunu kullanma sorumluluğu vardır. İnsani ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımı yineliyorum. Bu acil bir durum. Sivil halkın daha büyük zararlardan korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Guterres, İsrail-Filistin çatışmalarının sonuçlarının Filistinliler ve tüm bölgenin barışı ve güvenliği üzerinde geri dönüşü olmayan etkileri olacağını belirtti.

Guterres, 1 Ocak 2017'de BM Genel Sekreterliği görevini devralmasından bu yana söz konusu maddeyi ilk kez devreye sokmuş oldu.