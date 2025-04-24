Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Radwan Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda, biri kadın dört çocuk olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. Aynı saatlerde Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında Farajallah ailesine ait çadırın hedef alınması sonucu üç çocuk yaşamını yitirdi. Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan el-Attar bölgesine yapılan başka bir saldırıda ise bir kadın öldü. Her üç saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

Batı Şeria'da da Gerginlik Sürüyor

İsrail’in saldırıları yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı. Batı Şeria’nın Ein al-Beida kasabasına düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki sivil yaralandı. Aynı zamanda, İsrailli yerleşimcilerin Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Bardala köyüne saldırarak evleri ve araçları ateşe verdiği, saldırıda beş Filistinlinin silahla yaralandığı bildirildi.

Can Kaybı 51 Bini Aştı

İsrail, 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesin ardından Gazze’ye yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda en az 51 bin 305 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 117 bin 96’ya ulaştı.

Uluslararası kamuoyunun endişe ve tepkilerine rağmen, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Bölgedeki insani kriz ise her geçen gün daha da derinleşiyor.