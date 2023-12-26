7 Ekim'den bu yana Gazze'de 20 binden fazla Filistinliyi katleden ve bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kararlı tutumu ile Başbakan Binyamin Netanyahu için kullandığı "Gazze kasabı" ifadesi bir hayli rahatsız etti. Türkiye ile ipler kopma noktasına gelirken, Tel Aviv yönetiminden akılalmaz bir hamle geldi. Erdoğan'ın sözlerine kızan İsrail, ülkede hazır öğütülmüş kahve satan bir markanın paketindeki "Türk kahvesi" ifadesini kaldırırken pakete İsrail bayrağı yerleştirdi.

ERDOĞAN'IN "GAZZE KASABI" İFADESİ İSRAİL'İ KIZDIRDI

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında İsrail'in Filistin halkına orantısız güç kullanması ve buna haftalardır devam etmesine tepkiler büyürken İsrail ile Türkiye arasındaki ipler de kopuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiği ve "Gazze kasabı" lakabını taktığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldırmaya devam edeceğinin sinyalini verirken İsrail'de Türk ürünlerine boykot hız kazandı. İsrail medyası, ülkede hazır öğütülmüş Türk kahvesi satan bir markanın paketinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.