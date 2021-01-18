GAÜN’den Akademisyen ve Araştırmacılara önemli eğitim
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Afrin Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran ve Proje görevli eğitmenlerden Prof. Dr. Erdal Bay tarafından hazırlanmış olan “Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler” isimli proje TUBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237-A kapsamında desteklenmeye değer bulundu.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Afrin Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran ve Proje görevli eğitmenlerden Prof. Dr. Erdal Bay tarafından hazırlanmış olan “Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler” isimli proje TUBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237-A kapsamında desteklenmeye değer bulundu.
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, nitel araştırma deseninde çalışmalar yapmak isteyen Türkiye geneli akademisyen ve araştırmacılara uzman eğitmenler eşliğinde “Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler” teması altında eğitim verilecek. 05-09 Temmuz 2021 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek eğitimler; alanında uzman olan Prof. Dr. Birsen Bağçeci, Prof. Dr. Habib Özkan, Doç. Dr. Bülent Döş, Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu, Doç. Dr. Ömer Faruk Vural, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Baş ve Dr. Öğretim Üyesi Şermin Metin tarafından gerçekleştirilecek.Nitel yöntemin bilimsel alanda çok önemli olduğunu belirten Proje Yürütücüsü Dr. Mehmet Başaran, bu yöntemin kullanılmasında sık yapılan hatalar olduğunu, projenin bu yapılan hatalara odaklandığını ve bilimsel çalışmaların kalitesine katkı sağlayacağını söyledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
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|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
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|18
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|18
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|18
|27
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|23
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|22
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|18
|22
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|17
|22
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|18
|21
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|18
|19
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|18
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|17
|15
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|18
|14
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|18
|13
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|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
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|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
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|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
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|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12