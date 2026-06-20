Ampute Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Ligde olduğu gibi Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedefleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Şahinbey Ampute Futbol Takımı, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu. Oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan mavi-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı da kazanarak müzesini iki kupayla taçlandırmak istiyor.

'Hedefimiz kupayı Şahinbey'e getirmek'

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı karşısında alınan galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Cuma Güzel, sahada mücadele eden tüm sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek, 'Takımımız sahada büyük bir inanç, disiplin ve mücadele örneği sergiledi. Alınan galibiyet, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Hepsini yürekten kutluyorum' dedi.