ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere hakaret etmişti. Lübnan basını, yaşananların ardından Barrack'ın bugün Tire ve Khiam'daki planlanan bazı temaslarını yapılan protesto çağrıları üzerine iptal ettiğini duyurdu.

Lübnan basını, Barrack'ın Marjayoun'daki Lübnan ordusuna ait kışlaya sabah saatlerinde helikopterle indiğini ve gölgede güvenlik gerekçesiyle askerlerin konuşlandırıldığını duyurdu. Ancak, Lübnan basını daha sonra bölge yakınlarında bulunan Khiam'daki temaslarını iptal ettiğini yazdı. İptal gerekçesi resmi olarak açıklanmazken Khiam'daki Hizbullah bayrağı taşıyan bazı eylemcilerin "ABD, Terör Yuvası" yazılı pankartlar taşıdığı öğrenildi.



Barrack ne demişti?

Barrack, basın toplantılarında yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarladı. Barrack, "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullanmıştı.