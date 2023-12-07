Bir süredir multiple miyelom hastalığı tedavisi gören Sırrı Bıyık, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bıyık, yarın öğle namazını müteakip Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. 1954 Trabzon Şalpazarı doğumlu Sırrı Bıyık, Anadolu Ajansı ile Yeni Şafak ve Star gazetelerinde çalıştı. Bıyık, sürekli sarı basın kartı sahibiydi.

GAZETECİ SIRRI BIYIK KİMDİR?

Sırrı Bıyık 1954 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi.

Anadolu Ajansı ile Yeni Şafak ve Star gazetelerinde görev yaptı. Bıyık, sürekli sarı basın kartı sahibiydi.

SIRRI BIYIK'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Sırrı Bıyık bir süredir multiple miyelom hastalığı tedavisi görüyordu. Sağlığına yenik düşen Sırrı Bıyık, 69 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

Sırrı Bıyık, yarın (6 Aralık 2023 Çarşamba) öğle namazını müteakip Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.