Bağımsız Yayıncılık İçin Koşullar Ağırlaştı

Gazete Duvar’da köşe yazarlığı yapan gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız yayıncılık koşullarının giderek zorlaştığını vurguladı. Özgür, "2016’dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi bir deneyim yarattı. Ben de uzun süredir severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gazetenin yazarlarından Osman Çaklı da duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ne desem bilemiyorum. Çok şey öğrendiğim, çalışmaktan gurur duyduğum, her virgülün, noktanın gazetecilik adına peşine düşen, öylesine hassas gazetecilik yapan bir yerdi. Gazete Duvar’ın bugün itibarıyla kapatıldığını öğrendik” dedi.

Gazete Çalışanlarının Hakları Korunacak

Gazete Duvar’da çalışan gazetecilerin hakları konusunda ise olumlu bir gelişme yaşandı. Kurumdan yapılan açıklamada, tazminat hakkı olan çalışanların haklarının eksiksiz ödeneceği belirtildi.

Öte yandan, kamuoyunda yayılan "toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık nedeniyle kapandı" iddialarına karşı Gazeteciler Sendikası bir açıklama yaparak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamızın 6 yıldır örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi imzaladığı Gazete Duvar ne yazık ki bugün yayın hayatına son verdi. Nedeni, tüm bağımsız ve alternatif medyanın içinde bulunduğu ekonomik açmazdır. Google'ın art arda yaptığı algoritma değişiklikleri nedeniyle ziyaretçi sayısı ve buna bağlı olarak ilan gelirlerinde yaşanan büyük düşüş Gazete Duvar’ın sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmıştır."

Dijital Medyada Bağımsız Gazetecilik Zorlaşıyor

Gazete Duvar’ın kapanması, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilirliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Dijital medya kuruluşlarının büyük ölçüde reklam gelirlerine bağlı olması ve Google’ın algoritma değişikliklerinin doğrudan trafik kaybına yol açması, alternatif medya organları için büyük bir risk oluşturuyor. Gazete Duvar’ın kapanması, sektörde benzer zorluklarla mücadele eden diğer bağımsız medya kuruluşları için de endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gazete Duvar, bağımsız gazetecilik anlayışıyla Türkiye’de dijital haberciliğe önemli katkılar sunmuş ve pek çok gazeteci için bir okul niteliğinde olmuştu. Kapanma kararıyla birlikte sektördeki ekonomik zorluklar ve bağımsız basının geleceği konusunda yeni tartışmaların başlaması bekleniyor.