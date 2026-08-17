Gümüş piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik dikkat çekti. Ons gümüş 66 dolar seviyesini test ederken yurt içinde gram gümüş fiyatı 100 TL'lik psikolojik eşiği aşarak 101 TL'nin üzerine yükseldi.

Temmuz ortasından bu yana değer kazanan gümüşte son hareket, yükseliş trendinin yeniden hızlandığına işaret etti. Gram fiyatındaki yükselişte hem ons gümüşteki yükseliş hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor.

ONS GÜMÜŞ 66 DOLARI TEST ETTİ

Ons gümüş sabah saatlerinde 65,5 dolar seviyelerinde işlem görürken gün içerisinde alımların güçlenmesiyle 66,19 dolara kadar yükseldi.

Önceki kapanışın yaklaşık 64,68 dolar seviyesinde olması, değerli metaldeki günlük hareketliliğin boyutunu ortaya koydu. Piyasada şimdi 66 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı takip ediliyor.

Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin yeni bir ivme kazanabileceği, aksi durumda ise son günlerdeki hızlı hareketin ardından kâr satışlarının görülebileceği değerlendiriliyor.

GRAM GÜMÜŞ 101 TL'Yİ AŞTI

Türkiye'de yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşte de yükseliş dikkat çekti.

Gram gümüş gün içerisinde 101 TL seviyesinin üzerine çıkarken 101,89 TL civarındaki zirveyle 102 TL sınırına oldukça yaklaştı.

Böylece 100 TL'lik psikolojik eşik geride bırakılmış oldu. Bundan sonraki süreçte 102 TL seviyesi gram gümüş açısından önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

BİR AYDA YÜZDE 19'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Gram gümüşteki yükselişin boyutu son bir aylık performansta daha net görülüyor.

17 Temmuz'da yaklaşık 84,79 TL seviyesinde bulunan gram gümüş, 17 Ağustos itibarıyla 101 TL'nin üzerine çıktı. Böylece yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 19'un üzerinde değer kazandı.

Gram gümüşün performansında yalnızca ons fiyatındaki değişim değil, dolar/TL kuru da belirleyici oluyor. Bu nedenle yurt içindeki fiyat hareketi zaman zaman ons gümüşteki değişimin üzerinde gerçekleşebiliyor.

102 TL SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Gümüşte kısa vadede yatırımcıların takip edeceği ilk önemli eşik 102 TL olarak öne çıkıyor.

Fiyatın bu seviyeyi aşması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanması mümkün. Buna karşılık 102 TL'nin aşılamaması durumunda, hızlı yükselişin ardından kâr satışları gündeme gelebilir.

Bu nedenle yatırımcılar yalnızca fiyatın ulaştığı seviyeye değil, bu seviyelerdeki kalıcılığa da odaklanıyor.

GÜMÜŞÜN KADERİNDE FED DE ETKİLİ

Gümüş fiyatlarının yönü açısından küresel piyasalardaki faiz beklentileri de önemini koruyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın para politikası ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler değerli metaller üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

Faizlerin daha düşük seyredeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, dolar üzerinde baskı oluşturabileceği için gümüş gibi değerli metalleri destekleyebilir. Buna karşılık daha sıkı para politikası beklentileri doların güçlenmesine ve gümüş fiyatlarında baskı oluşmasına neden olabilir.

GÜMÜŞÜ ALTINDAN AYIRAN ÖNEMLİ FAKTÖR

Gümüşün fiyat hareketinde yatırım talebinin yanı sıra sanayi kullanımı da önemli bir rol oynuyor.

Elektronik, güneş enerjisi, elektrikli sistemler ve çeşitli yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan gümüşe yönelik sanayi talebi, fiyatların uzun vadeli görünümünde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle gümüş fiyatları hem finansal piyasalardaki gelişmelere hem de küresel ekonomik aktivite ve sanayi talebine duyarlı bir görünüm sergiliyor.

YATIRIMCI ŞİMDİ BU İKİ SEVİYEYİ İZLEYECEK

Gümüşte kısa vadede iki kritik seviye öne çıkıyor. Ons tarafında 66 dolar, gram fiyatında ise 102 TL yakından takip edilecek.

Bu seviyelerin aşılması halinde yükseliş hareketinin güç kazanıp kazanmayacağı izlenecek. Özellikle gram gümüşte ons fiyatıyla birlikte dolar/TL'nin de yukarı yönlü hareket etmesi, 102 TL seviyesinin aşılmasını kolaylaştırabilir.

Ancak hızlı yükselişlerin ardından oluşabilecek kâr satışları da göz ardı edilmemeli. Bu nedenle gümüşte yükseliş kadar artan fiyat oynaklığı da yatırımcıların dikkat etmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.