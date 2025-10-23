Faruk Eczacıbaşı liderliğinde yürütülen Be Node Research projesi, sivil toplum, akademi ve özel sektörü bir araya getirerek uluslararası iş birliğiyle bilgi üretimini desteklemeyi ve beyin göçünün olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi hedefliyor.

Gençlerin finansal erişimi yüksek, aktif katılım düşük

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de gençlerin %95’i banka hesabına sahip olmasına rağmen, bu hesapları düzenli kullananların oranı yalnızca yarı seviyesinde. Tasarruf oranı %16, yatırım hesabı sahipliği ise %33 düzeyinde.

Bu veriler, gençlerin finansal sisteme erişiminin güçlü olduğunu ancak finansal farkındalık ve katılımın hâlâ sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Teknoloji, gençlerin bankacılık tercihlerinde belirleyici

Araştırma, teknolojiyle iç içe büyüyen gençlerin bankacılık tercihlerini de şekillendirdiğini gösteriyor. Gençlerin:

%71’i teknolojisi güçlü bankaları ,

%80’i ücretsiz para transferi sunan kurumları ,

%59’u ise düşük işlem ücretine sahip bankaları tercih ediyor.

Mobil bankacılık açık ara önde: Gençlerin %84’ü bankacılık işlemlerini cep telefonundan gerçekleştiriyor.

Garanti BBVA, bu eğilime yanıt olarak mobil uygulamasında gençlere özel “Garanti BBVA Genç Dünyası” alanını geliştirdi. Bu platformda sadece bankacılık hizmetleri değil; kültür-sanat, kariyer ve eğitim fırsatları, ayrıca gençlerin sık kullandığı markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde özel indirim avantajları da sunuluyor.

Üstelik programa yeni katılan gençlere 6 ay boyunca ücretsiz para transferi imkânı da sağlanıyor.

Fintek kullanımında büyük artış, güvenlik öncelikli

Araştırmaya göre mobil ödemeler yoluyla fintek kullanımı 2014’te %3 iken 2021’de %49’a yükseldi. Ancak gençlerin üçte biri hâlâ siber güvenlik ve gizlilik konularında temkinli davranıyor.

Fintek’in sunduğu en önemli avantajlar arasında:

Hesap yönetiminde kolaylık (%58)

Finansal özgüven kazandırma (%46) yer alıyor.

Bu da dijital finans teknolojilerinin gençlerin özgüvenini artırmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Ceren Acer Kezik: “Gençler teknolojiyi biliyor ama finansal farkındalıkta gelişime açık”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Garanti BBVA olarak gençlerle kurduğumuz bağın merkezinde her zaman empati, anlayış ve birlikte ilerleme var. Bu araştırma, gençlerin teknolojiye erişim ve dijital alışkanlıklar açısından son derece güçlü olduklarını; ancak bu erişimin anlamlı bir katılıma dönüşmesi için daha fazla destek ve finansal farkındalığa ihtiyaç duyduklarını açıkça ortaya koyuyor.”

Kezik, gençlerin dijital kanallara güven duyduğunu belirterek Garanti BBVA’nın da bu güveni destekleyen çözümler geliştirdiğini vurguladı: