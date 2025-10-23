Tarihi Ortaklıktan Stratejik Eş Ortaklığa

EKO MMI Fuarcılık Pazarlama Direktörü Ekin Seren Altun, iki ülke arasındaki ilişkinin tarihsel derinliğine de vurgu yaparak şunları belirtti:

“Türkiye–Almanya ekonomik ilişkileri, 1800’lere Berlin–Bağdat Demiryolu projesine kadar uzanır. Bu iki ülke, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarını şekillendiren ortaklar olarak öne çıktı. Geçen yıllar içinde bu ilişki olgunlaştı, yeni boyutlar kazandı. Türkiye'nin güçlü karayolu, demiryolu, liman ve hava taşımacılığı altyapısı, ülkemizi Avrupa ile Asya arasında doğal bir lojistik köprüye dönüştürüyor. Almanya açısından Türkiye, hem üretim çeşitlendirmesi (nearshoring) hem de dost ülkede üretim (friendshoring) stratejileri kapsamında “güvenilir ortak” olarak öne çıkıyor.

Altun, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün önemini de vurgulayarak:

“Türkiye coğrafi konumu ve çok modlu altyapısıyla Avrupa'nın doğuya açılan kapısı. Almanya ise, dijitalleşme, otomasyon ve yeşil lojistikte öncü bir ülke. Bu sinerji, bölgesel ve küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı açısından kritik rol oynuyor.”

Almanya Pavilyonu: Sürdürülebilir Lojistiğin Vitrini

Bu yılki Almanya Pavilyonu, sektörün seçkin firmalarını yine bir araya getiriyor. Pavilyonda Taklog Int. Trans GmbH, Transfreight Deutschland GmbH, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Transporeon – a Trimble Company, ERB Transporte GmbH, Vega International Car Transport GmbH, Skyline Air Services GmbH, InfAI e.V. – Logistics Living Lab, InterRail Europe GmbH, Robert Kukla GmbH, dynaCERT GmbH ve L.I.T. Air & Sea GmbH yer alıyor.

Altun, pavilyonun önemini şöyle özetledi:

“Almanya Pavilyonu, iki ülke arasındaki güvene dayalı iş birliğini geleceğe taşıyor. Burada sadece ürünler değil, dijital, verimli ve sürdürülebilir lojistik vizyonu sergileniyor.”

Küresel Tedarik Zincirlerinin Yeni Haritası

Altun, küresel lojistikteki dönüşümü değerlendirerek şunları ifade etti:

“Pandemi ve küresel krizler, tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdi. Türkiye, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın önemli lojistik ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Güçlü altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve Orta Koridor üzerindeki stratejik konumu ile ülkemiz, Avrupa ile Asya arasında kritik bir oyuncu konumunda. Türkiye, sadece bir geçiş noktası değil; üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinde güvenilir bir merkez.”

Lojistikte Kilit Buluşma Noktası

15 bini aşkın uluslararası ziyaretçiyi ağırlayacak logitrans 2025, lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirini bir araya getiriyor. Fuar boyunca sürdürülebilir taşımacılık, yeşil enerji dönüşümü ve dijitalleşme temalı paneller, B2B görüşmeler ve networking oturumları düzenlenecek.

Altun sözlerini şöyle tamamladı:

“Bölgesel lojistik çözümlerde Türkiye’nin güçlenen rolü fuarımızda tüm çıplaklığıyla görülebilir. Çünkü logitrans bu gücün canlı vitrini niteliğindedir.”

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 19 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 18. kez düzenlenecek. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü olan İstanbul’da; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içeren fuar, tüm sektör paydaşlarını yine aynı çatı altında buluşturacak.’’