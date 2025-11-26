Yüksek konforlu koltuklar, sürükleyici ses-görüntü sistemi ve akıllı tam kapsam güvenlik paketinden oluşan bu 3 güncelleme ile tamamen yenilenen TIGGO8, artık daha yüksek standartta akıllı aile mobilitesi sunuyor. Modern bir aile SUV’unun ne sunması gerektiğini yeniden şekillendiren yeni TIGGO8, 12 hoparlörlü surround ses sistemi, koltuk kafalıklarına entegre hoparlörleri, bacak desteği, havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonlarına sahip koltukları ile; Sürücü Dikkat Uyarısı, Öndeki Araç Kalkış Hatırlatıcısı, Sürücü İzleme Sistemi, Çocuk Varlığı Algılama ve Akıllı Uzun Far Kontrolü’nü içeren beş yeni akıllı güvenlik özelliği ile öne çıkıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, gelişmiş SUV ürün gamının amiral gemisi olan yeni TIGGO8’i Türkiye’de yollara çıkarmaya başladı. 4’üncü nesliyle yollara çıkan yeni TIGGO8, 3 önemli alanda hayata geçirilen iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla artık çok daha iddialı bir otomobil haline geldi. Daha yüksek konfor, daha sürükleyici bir araç içi ses-görüntü deneyimi ve daha akıllı bir güvenlik sistemleriyle donatılan yeni araç, modern bir aile SUV’unun ne sunması gerektiğini yeniden şekillendiriyor.

Tek dokunuşla daha fazla konfor!

Yeni TIGGO8, aile kullanıcılarına sınıfının en üst seviyesinde konfor sunan tamamen elektrikli ön yolcu koltuğunu ilk kez tanıtıyor. Koltuk; bacak desteği, havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonlarını entegre ediyor ve tüm bu özellikler merkezi dokunmatik ekran üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Tek dokunuşla “Rahatlama Modu” sayesinde yolcular anında dinlenme pozisyonuna geçebiliyor; bu da şehir içi ulaşım, otoyol seyahati veya uzun mesafe aile yolculukları için ideal bir deneyim sunuyor. Koltuk sistemi, aracın sürüş modlarıyla akıllı bir şekilde çalışarak uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için destek ve açısını otomatik olarak ayarlıyor. Tamamen elektrikli mekanizma daha yumuşak ve hassas hareketler sağlayarak ön sıra konforunu önemli ölçüde artırıyor ve TIGGO8’in lüks standartlarını gerçek bir amiral seviyesine çıkarıyor.

Sürükleyici ses deneyimi!

Yeni TIGGO8; 12 hoparlörlü surround ses sistemi ile koltuk kafalıklarına entegre hoparlörleri bir araya getirerek tüm yolculara daha sürükleyici ve özel bir dinleme ortamı sunuyor. Ses sistemi birçok farklı mod destekliyor ve araç hızı ile kabin koşullarına göre ses dağılımını otomatik olarak optimize ediyor. Sürücü için ayrılmış özel ses kanalı ise telefon görüşmeleri ve navigasyonu daha net hale getirirken arkada uyuyan çocukları rahatsız etmeyerek gerçek aile kullanım senaryolarına uygun bir çözüm sunuyor. Kabin akustiği, gürültü kontrolü ve ses alanı kalibrasyonu sayesinde daha sessiz bir ortam ve daha zengin bir ses performansı sunacak şekilde iyileştirildi. Yeni 15.6 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran; koltuk kontrolleri, ses ayarları, navigasyon ve sürüş modları gibi tüm temel araç fonksiyonlarını tek bir yerde topluyor. Yüksek performanslı bir işlemci ile güçlendirilen arayüz daha hızlı yanıt veriyor, daha net görüntü sunuyor ve daha kolay kullanılabiliyor. Günlük işe gidiş gelişlerde veya hafta sonu şehirlerarası yolculuklarda kullanıcılar minimum öğrenme gereksinimiyle sezgisel bir kontrol deneyimi elde ediyor; bu da aracın akıllı teknoloji hissini güçlendiriyor.

Tam kapsamlı, eksiksiz güvenlik!

Yeni nesil TIGGO8, akıllı güvenlik alanında önemli bir adım atıyor. Geliştirilen 540° çevre görüş sistemi daha net görüntüler, daha geniş açı ve daha kararlı bir görüntüleme sunarak kör noktaları önemli ölçüde azaltıyor. Uyarı mesafesi kalibrasyonu ise gerçek sürüş davranışlarını daha iyi yansıtacak şekilde yeniden ayarlanmış durumda. ADAS paketi artık daha gelişmiş uyarı mantığına ve daha geniş izleme aralığına sahip; bu da yanlış uyarıları azaltırken daha yumuşak ve doğal müdahaleler sağlıyor. Beş yeni akıllı güvenlik özelliği (Sürücü Dikkat Uyarısı - DAI, Öndeki Araç Kalkış Hatırlatıcısı, Sürücü İzleme Sistemi - DMS, Çocuk Varlığı Algılama - CPD ve Akıllı Uzun Far Kontrolü - IHC) hem şehir içi hem de uzun yol senaryolarında güvenliği daha da güçlendiriyor. Geliştirilmiş 540° kamera sistemi ile iyileştirilen ADAS matrisi bir araya geldiğinde, yeni TIGGO8 statik algılama, dinamik tahmin ve acil durum tepkilerinde daha kapsamlı destek sağlıyor. İster trafikte ilerlerken ister yoğun şehir içi yollarda ister otoyol hızlarında seyahat ederken, araç her aile için daha güvenli, daha istikrarlı ve daha öngörülebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.