2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen bir buçuk yıllık süreçte, Türkiye genelinde 60 belediye başkanı partilerinden ayrılarak AK Parti saflarına katıldı. Geçişler arasında bir büyükşehir belediye başkanı da bulunuyor.

En fazla kaybı 17 belediye başkanıyla Yeniden Refah Partisi yaşarken, CHP’den 10, İYİ Parti’den 7, bağımsız olarak seçilen 10 belediye başkanı da AK Parti’yi tercih etti. Ayrıca DEVA, Saadet ve Demokrat Partilerden birer isim AK Parti’ye geçti.

Aydın’da Denge Değişti

Sürecin en dikkat çekici gelişmesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 14 Ağustos 2025’te CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması oldu. Çerçioğlu ile birlikte Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanları da aynı gün CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçti.

CHP’den yaşanan kayıplar sadece Aydın’la sınırlı kalmadı. Gaziantep’in Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel de AK Parti saflarına katıldı.

Yeniden Refah Partisi En Çok Fire Veren Parti Oldu

Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçen isimler arasında Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Trabzon Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ve Sivas Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

İYİ Parti ve Bağımsızlar da AK Parti’yi Seçti

İYİ Parti’den Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir ve Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal gibi 7 isim AK Parti’ye geçti. Bağımsız olarak seçilen 10 belediye başkanı da görev süreleri içinde AK Parti’ye katıldı.

Adana Saimbeyli, Şanlıurfa Birecik, Trabzon Vakfıkebir ve Uşak Banaz belediye başkanları bu geçişler arasında öne çıkanlar oldu. Ayrıca DEVA Partili Suvarlı, Saadet Partili Sarıcan ve Demokrat Partili Köseli belde belediye başkanları da AK Parti’ye katıldı.

Milletvekili Düzeyinde de Katılımlar Oldu

Yerel yönetimlerdeki bu geçişlere paralel olarak, 28. Dönem’de TBMM’de de AK Parti grubuna katılımlar yaşandı. İYİ Parti’den 7, Gelecek Partisi’nden 3 ve Yeniden Refah Partisi’nden 1 milletvekili AK Parti grubuna geçti.