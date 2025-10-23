Yeni tanıtımda Timur ve Reyhan’ın romantik sahneleri dikkat çekerken, Ceset’in Yahya’nın gizli işlerini Timur’a haber vermesiyle tansiyon giderek yükseliyor. “Zülfikar Karslı’ya bunu kimse yapamaz” sözleriyle harekete geçen Timur, Yahya ile birlikte kaçırılan gizemli otobüsün izini sürüyor.

Zülfikar’ın “Zafer, oğlum dikkat et” sözleri duygu dolu anlara sahne olurken, Yahya ve Timur’un çatışmanın ortasında kaldığı gerilim dolu sahneler izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Tanıtımın en dikkat çekici anı ise Yahya’nın vurulması… Başarılı karakterin akıbeti, yeni bölümde neler olacağına dair büyük merak uyandırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi güçlü isimlerin buluştuğu dizinin özgün hikayesini Tunahan Kurt kaleme aldı.

Senaryoda Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un imzası bulunurken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

‘Veliaht’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!