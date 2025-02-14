Maçın ilk golü, 12. dakikada Sven Mijnans’ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşla geldi ve AZ Alkmaar’ı 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın pasında Roland Sallai’nin vuruşuyla eşitliği sağladı (1-1). Ancak 36. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın Seiya Maikuma’ya yaptığı hareket sonucu hakem penaltı verdi. Troy Parrot, penaltıyı gole çevirerek AZ Alkmaar’ı 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda 51. dakikada Kaan Ayhan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, 57. dakikada Jordy Clasie’nin golüyle 3-1 geriye düştü. Maçın 66. dakikasında ise Mayckel Lahdo’nun asistinde David Moller Wolfe, durumu 4-1’e getirdi.

Galatasaray, bu yenilgiyle birlikte tur şansını ciddi şekilde zora sokmuş oldu.

Maç Özeti:

Goller: Sven Mijnans (12'), Troy Parrot (37’ pen.), Jordy Clasie (57’), David Moller Wolfe (66’) (AZ Alkmaar) | Roland Sallai (20’) (Galatasaray)

Sven Mijnans (12'), Troy Parrot (37’ pen.), Jordy Clasie (57’), David Moller Wolfe (66’) (AZ Alkmaar) | Roland Sallai (20’) (Galatasaray) Kırmızı Kart: Kaan Ayhan (51’) (Galatasaray)

Kaan Ayhan (51’) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Alvaro Morata (Galatasaray); David Moller Wolfe, Jordy Clasie (AZ Alkmaar)

Takımlar:

Galatasaray: Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Dries Mertens, Alvaro Morata, Gabriel Sara, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta

Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Dries Mertens, Alvaro Morata, Gabriel Sara, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra, David Moller Wolfe, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, Ernest Poku, Mayckel Lahdo, Troy Parrot

Bu mağlubiyetle birlikte Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki ilerleyişi büyük bir darbe aldı ve rövanş maçı için zor bir mücadele bekliyor.