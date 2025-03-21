Bakan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ülkenin enerji alanındaki gelişmelerine değindi. Sakarya Gaz Sahası’ndan elde edilen günlük üretimin 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik adımlar attığını belirtti.

"Gabar’da 2021’de Tarihi Bir Keşif Gerçekleştirdik"

Bakan Bayraktar, bir dönem terör olaylarıyla anılan Şırnak Gabar bölgesinde 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığını ifade ederek, "Bugün itibarıyla bu sahadan 80 bin varil petrol üretiyoruz. 2016 yılından bu yana Türkiye’nin toplam petrol üretimi yaklaşık üç kat arttı" dedi.

Yeni enerji kaynaklarının keşfi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz aramacılığına Diyarbakır ve Trakya’da başlayacaklarını açıkladı.

"Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltarak Ekonomiyi Güçlendireceğiz"

Türkiye’nin her yıl 70 ila 100 milyar dolar arasında enerji ithalatına harcama yaptığını hatırlatan Bayraktar, bu bağımlılığın azaltılmasının ekonomide kırılganlığı önleyerek dar ve sabit gelirli vatandaşların refahını artıracağını belirtti. "Bu paranın ülkemizde kaldığı bir Türkiye’yi hayal edin. Bu, çok uzak bir hedef değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Bize Engel Olmasalardı Türkiye’nin Ekonomisi 2,5 Trilyon Dolar Olurdu"

Bakan Bayraktar, AK Parti iktidarında Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini belirterek, "Bize ayak bağı olmak isteyenler olmasaydı, bugün 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi olacaktık. Yıllarca terörle bizi meşgul ettiler, ama biz kararlı bir şekilde aramaya ve bulmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere de seslenen Bayraktar, "İnanmış, çalışkan ve meseleye hâkim gençlere ihtiyacımız var. TÜGVA gençliği olarak sizlerle birlikte Türkiye’yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.