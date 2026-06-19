Adana'da 110 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl yaklaşık 650 bin ton rekolte beklenen karpuzda hasat dönemi devam ediyor. Türkiye'de üretilen karpuzun yaklaşık dörtte birini karşılayan kentte, ürünler tarlada kilogramı 14 ila 16 liradan alıcı buluyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl ilkbahar aylarında etkili olan serin ve yağışlı havanın hasadı geciktirdiğini ancak şu anda piyasadaki karpuzların büyük bölümünün hasat olgunluğuna ulaştığını belirtti.

Olgun Karpuzun İşaretleri

Vatandaşların karpuz alırken bazı ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Doğan, olgun bir karpuzun sap kısmındaki tüycüklerin dökülmüş olması, sapın bağlandığı bölümün kuruması ve meyvenin açık parlak bir renge sahip olması gerektiğini söyledi.

Doğan, "Karpuzun üzerindeki kulakçık yaprağının sararması ve kurumaya yaklaşması, meyvenin olgunlaştığının önemli göstergelerinden biridir. Ayrıca karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış ve homojen bir yapıda olması da dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor" dedi.

"Karpuza Vurmak Eski Bir Alışkanlık"

Yıllardır uygulanan vurma yönteminin tek başına doğru sonuç vermeyebileceğini belirten Doğan, "Tok bir ses gelmesi elbette önemli ancak yalnızca buna bakarak karar verilmemeli. Renk, sap yapısı ve dış görünüm birlikte değerlendirilmeli" diye konuştu.

Sarı Leke de Önemli Bir İpucu

Karpuz satıcısı Seçkin Yıldırım ise karpuzun yere temas eden alt kısmındaki sarı lekenin de olgunluğu gösterdiğini belirterek, "Alt kısmı sararmış karpuzlar genellikle hasat olgunluğuna ulaşmış ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

Üretici İshak Kaya da Adana karpuzlarının şu anda tüketim için en uygun dönemde olduğunu vurgulayarak, sıcak hava koşulları nedeniyle ham karpuza rastlama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Uzmanlar, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzu satın alırken sadece sesine değil; sapına, rengine ve genel görünümüne dikkat edilmesi gerektiğini belirterek tüketicilere daha bilinçli seçim yapmaları tavsiyesinde bulundu.