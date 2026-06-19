Operasyon kapsamında belediye binasında incelemeler yapılırken, eş zamanlı olarak ilçedeki çeşitli adreslerde de arama gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki çalışmaları sürerken, mesai başlangıcında belediyeye gelen personelin bir süre binaya girişine izin verilmedi. Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Yetkililerin soruşturmaya ilişkin ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.