2023’ü başarılı bir yıl olarak ardında bırakan tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Fuzul, 2024 hedefleri arasında yer alan 110 olan şube sayısını 125’e çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fuzul, Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerine bir yenisini daha ekledi. Fuzul, Mersin’de ikinci kez şube açılışı gerçekleştirdi ve Tarsus Şubesi faaliyete geçti. Sektörünün öncüsü Fuzul, şube ağını genişleterek daha çok kişinin kredi ve faize katlanmadan maliyet avantajıyla ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına imkân sunuyor. Diğer yandan Türkiye ekonomisine ve istihdama da katkıda bulunuyor.

Akbal: “15 Yeni Şube Açmayı Hedefliyoruz”

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yaptığı açıklamada “Mersin’deki ikinci şubemizi Tarsus’ta açtık. Büyüme stratejimiz doğrultusunda 2024’te Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerimize, yenilerini eklemeyi planlıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde 15 yeni şube açmayı hedeflediklerine dikkat çeken Eyüp Akbal, “2024 yılı sonuna kadar 15 yeni şube açmak istiyoruz. Açacağımız şubelerimizle de gücümüze güç katacağımıza inanıyorum. Yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değil; bugün Tarsus yarın Akhisar, Manavgat ve Tatvan gibi il olma yolundaki büyük ilçelerde de var olmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fuzul; Yastık Altı Birikimleri, Ülke Ekonomisine Kazandırıyor

Yeni açacakları şubeler ile kişilerin tasarruf finansman sisteminin avantajlarından daha fazla lokasyonda yararlanmasına fırsat oluşturulacaklarının altını çizen Akbal, sözlerine şu ifadelerle son verdi: “Şube açılışlarımızla beraber hem sektörün bilinirliğini artırıyoruz hem istihdama katkıda bulunuyoruz hem de tasarruf oranlarının artırılmasına ve yastık altı birikimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasına olanak sağlıyoruz.”