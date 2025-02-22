Derginin kapağında, Erdoğan’ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

Le Point dergisi 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapağına taşıyarak "diktatör" demişti.

O dönemdeki eleştirilerine rağmen dergi, bu kez Erdoğan’ın küresel düzende vazgeçilmez bir aktör olduğunu kabul ederek, Türkiye’nin rolünü ön plana çıkardı.

Bu gelişme, Erdoğan’ın dünya çapında artan etkisinin ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemli konumunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.