Oylamanın Arka Planı

Başbakan Barnier, bütçe açığını azaltmayı hedefleyen 60 milyar euroluk bir tasarruf planını uygulamak için anayasanın özel yetkilerini devreye sokmuştu. Ancak bu adım, aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerini bir araya getirerek hükümete karşı bir cephe oluşturdu. Halktan gelen yoğun tepkiler ve bütçe planına yönelik eleştiriler de hükümetin düşüşünde etkili oldu.

Kısa Süreli Görev

Barnier, yalnızca 3 ay önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlık görevine atanmıştı. Güven oylamasının ardından Barnier’in hükümetin ve kendi istifasını Cumhurbaşkanı Macron’a sunması bekleniyor.

Bu gelişmeyle Fransa siyasetinde bir dönüm noktası yaşandı ve yeni hükümet arayışlarının ülkenin gündemini belirlemesi bekleniyor.