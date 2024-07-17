AK Parti iktidarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni vergi düzenlemesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Vergi, sosyal güvenlik mevzuatı ile bazı kanunlarda değişiklikler öngören teklif, 53 maddeden oluşuyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, çeşitli kanunlarda önemli değişiklikler içeriyor.

Kayıt dışı cezaların artırıldığı pakete göre, fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hâllerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tutarı, birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.

T24'ün haberine göre, bu değişiklik özellikle, fatura kesmeyen veya almayan esnafları, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemeyen esnafları ve elektronik fatura düzenlemeyen veya e-defter tutmayan mükellefleri etkileyecek.

Pakette, kayıt dışı faaliyette bulunan yani vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanması öngörülüyor. Vergi usulsüzlük cezaları da artırıyor. Buna göre, usulsüzlük cezalarının belirlendiği cetvelde yer alan tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.