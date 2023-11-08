Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yeni sezonun ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 356 milyon 918 bin dolar ihracat gerçekleştirilmesinin ve henüz ihraç sezonunun ilk iki ayında ülkemizden 97 ülkeye ihracat yapılmasının sektör açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Arslantürk, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin ise geleneksel ihraç pazarları olan Almanya, İtalya ve Fransa olduğunu belirtti.

Yıllık bazda yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Sebahattin Arslantürk, yıllık bazda 2023 yılının 10 aylık döneminde yapılan fındık ihracatının 222 bin 913 ton olduğunu ve karşılığında 1 milyar 414 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını kaydetti.

Trabzon’dan gerçekleştirilen fındık ihracatı konusunda da bilgi veren Arslantürk, fındık ihraç sezonunun ilk iki ayında Trabzon’dan 12 bin 667 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 82 milyon 11 bin dolar döviz girdisi sağlandığını, yıllık bazda ise yılın 10 aylık döneminde 70 bin 677 ton karşılığı 445 milyon 12 bin dolar ihracat yapıldığını, toplam fındık ihracatının da yaklaşık yüzde 31’lik kısmının Trabzon’dan gerçekleştirildiğini belirtti. Sebahattin Arslantürk, ihraç pazarlarındaki enflasyonist baskıların yol açtığı talep daralmasının devam etmesinin ve alıcıların siparişlerinde temkinli davranmalarının, ihracattaki artış hızını yavaşlattığına değinerek yurtiçinde üretim maliyetlerinin aşırı artması ve girdi maliyetlerinde yüksek oranlı artışların, ihracatçının rekabet imkanını zorlaması sonucu fiyat tutturamama riski ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti.