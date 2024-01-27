Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında ilk kararlarını açıklayarak İsrail'in "dosyanın reddi" talebini reddetti, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.

Mahkemenin kararlarını açıklamasının ardından Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki’den açıklama geldi. Maliki, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "UAD yargıçları gerçekleri ve hukuku değerlendirmiştir, insanlık ve uluslararası hukuk lehine karar verdiler. İşgalci güç İsrail de dahil olmak üzere tüm devletleri, mahkeme tarafından alınan tüm tedbirlerin uygulanmasını sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme kararlarının bağlayıcı bir yasal yükümlülük olduğunu kaydeden Maliki, "Devletler artık İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırım savaşını durdurmak ve suç ortağı olmamak için yasal yükümlülüklere sahip. UAD kararı, hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına dair önemli bir göstergesi. Filistin, bu cesur dayanışma adımını atan Güney Afrika halkı ve hükümetine sonsuz minnettar. Adaletin yerini bulması için Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Karar, Filistin halkı için adalet arayışında önemli bir dönüm noktası"

Güney Afrika tarafından yapılan açıklamada ise, UAD tarafından hızla alınan kararlara teşekkür edilerek, "İhtiyati tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz ve İsrail'in mahkeme kararlarının uygulanmasını engelleyecek hareketlerde bulunmayacağını umuyoruz. Ayrıca karar Filistin halkı için adalet arayışında önemli bir dönüm noktası" denildi. Ayrıca açıklamada, Güney Afrika'nın Gazze'deki Filistinlilerin haklarını korumak için küresel kurumlar bünyesinde hareket etmeye devam edeceği aktarıldı.



Netanyahu: "Yahudi devletine karşı bariz bir ayrımcılıktır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki taahhüdümüz de aynı şekilde sarsılmazdır. Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı var. İsrail'in bu temel hakkını inkar etmeye yönelik alçakça girişim, Yahudi devletine karşı bariz bir ayrımcılıktır ve haklı olarak reddedilmiştir. İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması sadece yanlış değil, aynı zamanda çirkindir ve her yerdeki saygın insanlar bunu reddetmelidir. Uluslararası Holokost Anma Günü öncesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum, bir daha asla. İsrail, Hamas'a karşı kendisini savunmaya devam edecek. Ülkemizi ve halkımızı savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.