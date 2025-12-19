Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgilere göre, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen’in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Yasir Gülen’in uzun süredir güvenlik birimlerinin takibinde olduğu öğrenildi. Şüphelinin, örgütün güncel yapılanmasıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla arandığı belirtildi.

Yakalanan Yasir Gülen, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Yetkililer, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.