Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi Koca Çalış mevkii Ahmet Gazi Türbesi arkasında bulunan 118. sokakta yüzlerce su kaplumbağası yeni yapılan yol sebebiyle ölüme terk edildi. Sazlıkların arasına yapılan inşaat ve yolla birlikte göl ve derede yaşayan su kaplumbağaları dere tarafında mahsur kaldı. Derenin üzerine köprü veya büz yardımıyla yol yapılması gerekirken, dere taşlarla dolduruldu. Hal böyle olunca dere kısmı kısmen susuz kaldı. Su kaplumbağalarının ise göle ulaşımı tamamen kapandı.

Mahalle sakinlerinden Buket Özcan ve ailesi her gün kaplumbağaları beslemek için geldiklerini ifade ederek, "Bu yollar yapılırken yüzlercesi de ölmüştür. Biz bu derelerin eskisi gibi açılmasını istiyoruz ya da yola köprü yapabilirler. Mutlaka kaplumbağaların büyük göle erişimi olması gerekiyor" dedi.



"Bu dereyi kim kapattıysa tekrar açacak"

Mahalle sakinlerinden Buket Özcan ise, "Çalış mevkiindeki su kaplumbağaları için geldik. Eskiden bulunduğumuz alan komple göldü ama 1 sene içinde zapt edildi. İnşaatın yapılmasıyla dere tamamen kapanmış ve su kaplumbağaları da mahsur kalmış. Büyük göle derenin hiçbir bağı kalmamış. Yüzlerce su kaplumbağası ölüme terk edildi. Bu yollar yapılırken yüzlercesi de ölmüştür. Biz bu derelerin eskisi gibi açılmasını istiyoruz ya da yola köprü yapabilirler. Mutlaka kaplumbağaların büyük göle erişimi olması gerekiyor. Yabancı turistler ve bizler su kaplumbağalarını besliyoruz ama çözüm değil. Açlıktan yola çıkıyorlar ve araba eziyor. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Bu dereyi kim kapattıysa tekrar açacak. Fethiye Belediyesi'ne de sesleniyorum. Hiç mi denetim yapmadınız? Bu derede hayvan yaşamı olduğunu herkes biliyor ama kimse ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.