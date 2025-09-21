Kongre, bugün sabah saat 10.00’da Eski Kenan Evren Lisesi’nin bulunduğu alanda başladı. Üyeler, 50 sandıkta 10.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Toplamda 24 bin 800 oy kullanılırken, açılan 49 sandığa göre Sadettin Saran 12 bin 84 oy alarak seçimi önde tamamlarken, Ali Koç ise 11 bin 853 oyda kaldı. İki aday arasındaki fark 257 oldu.

Bu sonuçla birlikte Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı unvanını elde etti. Sarı-lacivertli camiada yeni dönemin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu olurken, resmi sonuçların ise kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.