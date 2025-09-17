Fenerbahçe – Trabzonspor Maçı: Gol İptali

Derbinin en kritik anlarından biri Trabzonspor’un iptal edilen golü oldu. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra şu kararı verdi:

Okay Yokuşlu’nun Kırmızı Kartı

Maçın bir diğer çok konuşulan pozisyonu ise Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart görmesi oldu. VAR odası, bileğe yapılan müdahaleyi hatırlatarak sahada inceleme tavsiye etti.

  • VAR: “Temas noktasını göreceksin, bileğin burkulduğunu bu açıdan net görüyorsun.”

  • Hakem Ergün: “Evet, net. Sarı kartı iptal ediyorum, kırmızı kart.”

Bu kayıtların yayınlanmasıyla birlikte derbinin tartışmalı kararları yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada taraftarlar pozisyonlarla ilgili yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.