Fenerbahçe – Trabzonspor Maçı: Gol İptali

Derbinin en kritik anlarından biri Trabzonspor’un iptal edilen golü oldu. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra şu kararı verdi:

Hakem Ergün: “Tamam, golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum. Faul Fenerbahçe lehine, orta sahadan başlatıyorum.” Nurbade Büber'den Karatede Altın Madalya! İçeriği Görüntüle

Okay Yokuşlu’nun Kırmızı Kartı

Maçın bir diğer çok konuşulan pozisyonu ise Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart görmesi oldu. VAR odası, bileğe yapılan müdahaleyi hatırlatarak sahada inceleme tavsiye etti.

VAR: “Temas noktasını göreceksin, bileğin burkulduğunu bu açıdan net görüyorsun.”

Hakem Ergün: “Evet, net. Sarı kartı iptal ediyorum, kırmızı kart.”

Bu kayıtların yayınlanmasıyla birlikte derbinin tartışmalı kararları yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada taraftarlar pozisyonlarla ilgili yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.