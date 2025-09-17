Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEXT Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün A Millî Basketbol Takımımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir millî takım izledik. Ülkemizi Avrupa’da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.