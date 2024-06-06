Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun takıma başına getirilmesinin ardından başlayan tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı Lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi.

İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak.

Ana Celia de Armas Caso (d. 30 Nisan 1988), Kübalı-İspanyol oyuncudur.

De Armas, Manuel Gutiérrez Aragon'un romantik draması Una rosa de Francia'da rol aldı. Daha sonra El edén perdido (2007) filminde rol aldı ve daha sonra Fernando Pérez'in Madrigal'inde (2007) küçük bir rol oynadı. Ve ardından El Internado dizisinde oynadı.

İngilizce öğrenmek için New York'ta birkaç ay geçirdikten sonra De Armas, tarihsel drama Hispania'nın (2010-2011) on yedi bölümünde oynaması için İspanya'ya dönmeye ikna edildi. Sonrasında De Armas, Los Angeles'a taşınmaya karar verdi.

De Armas, ilk olarak Eli Roth'un erotik korku filmi Knock Knock'ta (2015) Keanu Reeves ile beraber oynadı. De Armas, War Dogs'da (2016) destekleyici bir rol almıştır. Ayrıca aynı yıl çıkan Biopic Hands of Stone'da rol aldı.

Denis Villeneuve'nin fütüristik gerilim filmi Blade Runner 2049'da (2017) De Armas'ın destekleyici bir rolü daha vardır.

Ayrıca 2017'de Scott Eastwood'un karakterinin aşkı olarak aksiyon gerilim Overdrive'da destekleyici bir rol oynadı.