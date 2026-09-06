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Dün akşam oynanan Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

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