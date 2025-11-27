UTİKAD’ın 43. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler’in açılışıyla başladı. Divan Heyeti seçiminde Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’den Emre Eldener Divan Başkanı, Aytaş Global Loj. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den Elmas Alemdar Divan Başkan Yardımcısı ve ES Uluslararası Taşımacılık ve Denizcilik Tic. A.Ş.’den Aslı Mete Divan Yazmanı olarak belirlendi.

Açılış konuşmasını yapmak üzere UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin kürsüde yerini aldı. Engin konuşmasında küresel ölçekte yaşanan jeopolitik risklerin, ekonomik kırılganlıkların ve tedarik zincirlerinde devam eden belirsizliklerin lojistik sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirtti. Lojistiğin artık sadece taşımacılık değil; ekonomik büyümenin, dış ticaretin, afet yönetiminin, dijital dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşeni olduğunu vurguladı.

UTİKAD’ın kırk yıla yaklaşan kurumsal birikimi, kamu idaresi ile kurulan yapıcı iletişim, uluslararası kuruluşlardaki güçlü temsili ve teknik uzmanlık kapasitesi ile sektörün geleceğini şekillendiren bir yapı haline geldiğini belirten Engin, tüm üyelere ve çalışma gruplarına destekleri için teşekkür etti.

FAALİYET RAPORU SUNULDU

Genel Kurul Toplantısı’nda 2024–2025 çalışma dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin tarafından sunuldu. Engin, UTİKAD’ın üyelerinden aldığı güçle sektörün ihtiyaçlarını kamu idaresine aktarmaya, uluslararası temsili güçlendirmeye ve lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE LOGISTICS SUMMIT SPONSORLARINA TEŞEKKÜR ŞİLTLERİ VERİLDİ

Genel Kurul Toplantısı’nda gerçekleştirilen törende, UTİKAD tarafından 7 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen Türkiye Logistics Summit’in sponsorlarına, stratejik destek kurumlarına ve stratejik partnerlerine teşekkür şiltleri takdim edildi.

20. VE 30. YIL ŞİLT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Kurul Toplantısı’nda dernek üyeliğinde 20. ve 30. yıllarını tamamlayan firmaların temsilcilerine şiltleri takdim edildi.

30. yılını tamamlayan üyeler:

- Batı Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi

- Konsped Intermodal Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi

20. yılını tamamlayan üyeler:

- Capital Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- D.K Grup Dış Ticaret Uluslararası Nakliye Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

- ES Uluslararası Taşımacılık ve Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi

- Galata Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi

- ISC Lojistik Anonim Şirketi

- İnter Kombi Transport ve Lojistik Anonim Şirketi

- Kınay Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketi

- Marmaris Gemi Acentalığı Anonim Şirketi

- Martı Global Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

- SEA World Denizcilik Limited Şirketi

- Trans Okyanus Denizcilik Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

- Vegamar Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi

AHMET KARTAL BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayan merhum Ahmet Kartal anısına her yıl verilen başarı ödülleri bu yıl da 2024–2025 eğitim ve öğretim dönemi bölüm birincisi mezunlarına takdim edildi.

Ahmet Kartal Başarı Ödülü Kazananlar:

- Sueda Betül İlci – Beykent Üniversitesi İİBF Lojistik Yönetimi Bölümü

- Muhammet Ali Tümkaya – İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik MYO Lojistik Bölümü

- Oğuzhan Yavuz – Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

- Cemre Yiğit – Esenler Tuna MTAL Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

FIATA DİPLOMA EĞİTİMİ MEZUNLARINA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Genel Kurul Toplantısı öncesinde düzenlenen törende FIATA Diploma Eğitimi’nin 9. dönem mezunlarına sertifikaları; FIATA Başkanlık Divanı Üyesi Turgut Erkeskin, FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı, FIATA Lojistik Enstitüsü Başkanı ve UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler, UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde Yönetim, Denetim, Disiplin ve Tahkim Kurulu üyeleri belirlendi.

Seçilen Yönetim Kurulu adına söz alan UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin teşekkür konuşmasında, kendisine ve ekip arkadaşlarına gösterilen güven için tüm üyelere teşekkür ederek, ilk dönemde görev yapan tüm kurul üyelerine katkıları için minnettarlığını dile getirdi. Yeni dönemde görev alacak tüm kurullarla birlikte UTİKAD’ın kurumsal yapısını daha da güçlendirecek çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Engin, derneğin sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye, insan kaynağından rekabetçiliğe uzanan alanlarda sektörün geleceğini şekillendirmeye devam edeceğini vurguladı. Engin, “Bu yolculukta en büyük gücümüz birlikteliğimiz ve ortak aklımızdır. Hep birlikte çok daha güçlü bir UTİKAD ve çok daha güçlü bir lojistik sektörü yaratacağımıza inanıyorum.” dedi.

UTİKAD YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler

- Bilgehan Engin / FMS Lojistik Ltd. Şti.

- Arkın Obdan / Obdan Sistem Antrepoculuk ve Taş. Tic. A.Ş.

- Cenker Ural / Lima Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

- Esen Öz Tekayak / Ceva Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.

- İbrahim Halil Delgezenli / WİZGROUP Kurumsal Tedarik ve Lojistik A.Ş.

- İbrahim Nalçacı / Logitrans Lojistik A.Ş.

- Kaan Aydın / Batı Nakliyat ve Tic. A.Ş.

- Onur Talay / Talay Lojistik A.Ş.

- Özgecan Er Çevlik / Four Plus Logistics / FP Uluslararası Taşımacılık Loj. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

- Serdar Ayırtman / Catoni Hava ve Deniz Taşımacılık Ltd. Şti.

- Yüksel Kahraman / Origin FGL Lojistik A.Ş.

Yedek Üyeler

- Ayfer Vurgun / Transmec Uluslararası Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.

- Adem Güler / Gezairi Transport Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

- Devrim Fırat / Logisturk Ulus. Taş. Deniz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

- Serkan Alabaş / PSA BDP International Lojistik Ltd. Şti.

- Deniz Aydıncan / Agemar Global Loj. Deniz. Turz. Paz. ve Tic. A.Ş.

- A. Enes Akça / Akca Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.