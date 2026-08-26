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24. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat'ın kafa vuruşunda kaleci Greif'ten dönen topu yine Vedat tamamladı. 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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