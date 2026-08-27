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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar kutlamalar için sokaklara döküldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'ne akın eden binlerce taraftar; meşaleler yakıp, araçlarıyla konvoylar oluşturarak tur sevincini coşkuyla kutladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Zaferin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi.

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