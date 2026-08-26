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58. dakikada ceza sahası içinde Oğuz Aydın'ın ceza yayına doğru pasında Guendouzi'nin yerden şutunda kaleci Greif topu kontrol etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

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