UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan Guendouzi'nin pasında ceza sahası içinde bom durumda topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

58. dakikada ceza sahası içinde Oğuz Aydın'ın ceza yayına doğru pasında Guendouzi'nin yerden şutunda kaleci Greif topu kontrol etti.

61. dakikada Maitland-Niles'ın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Fofana'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

90. dakikada Tolisso'nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Boudache'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

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Lyon: Greif, Maitland-Niles (Zachary Athekame dk. 62), Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner Vinicius (Nicolas Tagliafico dk. 86), Tyler Morton (Mads Bidstrup dk. 86), Tanner Tesmann (Pavel Sulc dk. 76), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Kail Boudache dk. 62), Malick Fofana, Lois Openda

Yedekler: Remy Descamps, Mohamed Ouedraogo, Felix Bacher, Clinton Mata, Mathys de Carvalho, Noah Teye Nartey, Remi Stephane Himbert

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk. 67), Oğuz Aydın (Nene dk. 76), Mason Greenwood (İrfan Can Kahveci dk. 81), Vedat Muriqi (Lukaku dk. 81)

Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Fofana (dk. 61) (Lyon), Vedat Muriqi (dk. 24), Archie Brown (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Openda (Lyon), Skriniar, Guendouzi, Nene (Fenerbahçe)