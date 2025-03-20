Fed, faiz oranını yüzde 4.5 seviyesinde sabit bırakma karan aldı. Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu yükselteceğini ve enflasyon hedefine ancak 2026 yılında ulaşılabileceğini belirtti. Bu gelişme, piyasalardaki risklerin artmasına neden olurken altın fiyatlarında primlenmeye yol açtı.

Ons Altın Fiyatları Ons altın günü 3.048 dolar seviyesinden açtı. Gün içerisinde en düşük 3.045 dolar, en yüksek 3.056 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 3.049 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatları Gram altın, güne 3.718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.704 lira, en yüksek 3.735 lira seviyelerini gördü. An itibariyle 3.716 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları Kapalıçarşı piyasasında gram altın 3.661 liradan alınırken, 3.767 liradan satılıyor.

Fed kararlarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkileri yakından takip edilmeye devam edecek.