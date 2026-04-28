Projenin ilk uygulama adresi ise yüksek kira fiyatlarıyla dikkat çeken İstanbul olarak belirlendi.

İstanbul’da 15 bin konut yapılacak

Projede Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek. Konutların şehir çeperlerinde değil, merkezi lokasyonlara yakın bölgelerde planlandığı belirtildi. İnşaatların 2 ila 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kura sistemiyle kiracı belirlenecek

TOKİ tarafından tamamlanan konutlar için duyuruya çıkılacak ve başvurular toplanacak. Daha sonra 500 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

Kurada çıkan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayarak evlere yerleşecek.

Kira süresi 3 yıl olacak

Kiralık sosyal konutlarda sözleşme süresi 3 yıl olarak uygulanacak. Bu süre boyunca bakım, yönetim ve denetim TOKİ tarafından yürütülecek. Süre sonunda kiracılar tahliye edilecek, konutların bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahiplerine yeniden kiralanacak. Böylece daha fazla vatandaşın projeden yararlanması amaçlanıyor.

Kimler başvurabilecek?

Projeye yalnızca üzerine kayıtlı evi olmayan ve belirlenen gelir kriterlerini karşılayan vatandaşlar başvurabilecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için özel kontenjan ayrılması planlanıyor.

Kira bedeli piyasanın yarısı olacak

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer alacağı projede kira bedellerinin, bölgedeki piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacağı açıklandı.

İlk teslimler 3 ay sonra

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta 2 bin konutun ağustos ayında teslim edileceğini, başvuru ve talep toplama sürecinin ise haziran ve temmuz aylarında başlayacağını duyurdu.