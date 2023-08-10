ABD’nin Utah eyaletinde Başkan Joe Biden’a yönelik suikast paylaşımında bulunan 74 yaşındaki Craig Deleeuw Robertson hakkında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Eyaletin Salt Lake City şehrinin yakınlarındaki Provo ilçesindeki evine FBI tarafından baskın düzenlenen 74 yaşındaki Robertson, FBI ekipleri ile yaşadığı tartışma esnasında vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında Robertson’un 2022 yılının eylül ayında sosyal medya hesabında “Bu bir veya iki devlet başkanlarının suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala” , “Hey FBI hala benim sosyal medya hesaplarımı mı kontrol ediyorsun. Ben de sizi tekrar alt edebileyim diye mermi dolu silah var” içerikli paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Robertson’un Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı “sus payı ödemekle” suçlandığı davayı yargılayan ABD Başsavcısı General Merrick Garland, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı General Letitia James’e saldırı tehditlerinde bulunduğu belirtildi.

Utah’da gaziler için bir hastanede konuşma yapmak ve bağış kampanyası düzenlemek üzere Perşembe günü Salt Lake City şehrine gidecek Biden ise konu hakkında bilgilendirildi.

Öte yandan FBI, 74 yaşındaki Robertson’un vurulmasına yönelik detaylı bir açıklama yapmadı.