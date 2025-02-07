"Kendimi Tekrara Düşüyorum"

YouTube yayınlarına son verme kararının arkasında tekrara düşme hissiyatı olduğunu vurgulayan Portakal, “Sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğimi düşünüyorum. Bu tekrarın beni ruhsal açıdan etkilediğine inanıyorum. O yüzden yayınlarıma son veriyorum ve bir daha yapmayı düşünmüyorum” dedi.

Haziran’da Ekranlara Veda Edecek

Televizyon kariyerine de nokta koymayı planlayan deneyimli haberci, “Haziran ayında Sözcü TV Ana Haber’i de bırakacağım. Ben kararlarını hızlı alan birisiyim ve artık haber sunma sürem dolduğunu düşünüyorum. Fiziksel ve ruhsal olarak yorucu bir süreçti” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki Yaşamına Devam Edecek

Portakal, emeklilik sonrası İzmir’deki hayatına odaklanacağını belirterek, “Bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. İzmir’de yaşamaya devam edeceğim ve şimdiden bu sürece hazırlanıyorum” dedi.