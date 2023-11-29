Enerji Fuarcılık tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler ile piyasaları etkileyen yerel ve bölgesel sorunlar, “Barış için Enerji” temasıyla enerji sektörünün tüm paydaşlarıyla değerlendirilmeye devam ediliyor.

Zirve’nin son günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmasıyla başladı. Bakan Kacır konuşmasında, dünyadaki yerleşik kabullerin çatırdadığı ve korumacılık politikalarının her geçen gün güçlendiği bir dönemden geçtiğimizi belirterek, enerji arzı güvenliği ile ilgili endişelerin arttığına ve enerji fiyatlarının tırmanmasına dikkat çekti.

Enerji sektörünün bir dönüşümün arifesinde olduğunu belirten Bakan Kacır şunları söyledi: “Türkiye hızla değişen küresel enerji denklemini ve fırsatları doğru analiz ederek uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çeviren bir ülke hâline geldi. “Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru” merkezinde yer alan Türkiye, yoğun enerji diplomasisiyle, kaynak ülkeleriyle tüketici arasında güvenli bir köprü vazifesi görüyor.

Küresel ekonominin can damarı enerjinin tedarikini güvence altına alıyor, enerjinin küresel barışı güçlendiren bir araç olmasını sağlıyor. Türkiye Yüzyılı’nda müreffeh bir ülke inşa etmenin anahtarı olarak; başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ülkemizde sağlamayı, bu alanlarda üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi güçlendirmeyi görüyoruz.”

Türkiye’nin küresel üretim üssü statüsünü perçinlemek ve rekabetçiliğini sürdürmek için gerçekleştirilen ve planlanan destek ve teşvik mekanizmalarından da bahseden Bakan Kacır, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalara da devam edildiğini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız bu atılımlarla 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşacak, üretimin kalbi enerji sektöründe her geçen gün bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Siz kıymetli, iş insanlarımızla, girişimcilerimizle birlikte “Teknoloji Üreten, Güçlü Türkiye” hedefimiz doğrultusunda, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”

Konuşmanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zirve Başkanı Mustafa Karahan ve Enerji Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Komsuoğlu tarafından takdim edilen hediyeyi kabul etti.