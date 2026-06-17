Niğde'de bu destekten yararlanan yüzlerce genç, evlilik masraflarını daha kolay karşılayarak yeni hayatlarına adım attı.

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinden yararlanan Muhammet Ali ve Eda Sevimli çifti, sağlanan finansal desteğin ev kurma sürecinde kendilerine büyük kolaylık sunduğunu belirtti. Çift, kredi sayesinde beyaz eşya, mobilya ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ifade etti.

2024 yılında tanışarak evlilik kararı aldıklarını anlatan Muhammet Ali Sevimli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan destek paketini öğrenir öğrenmez başvuruda bulunduklarını söyledi. Başvurularının olumlu sonuçlandığını belirten Sevimli, o dönemde aldıkları 150 bin liralık kredi sayesinde banka kredisi kullanmadan ev kurabildiklerini dile getirdi.

Kredinin faizsiz olması ve ilk iki yıl geri ödeme yapılmaması nedeniyle önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Sevimli, "Bu destek olmasaydı büyük ihtimalle bankadan kredi çekmek zorunda kalacaktık. Faizsiz ve geri ödemesiz dönem sayesinde evlilik sürecimizi daha rahat geçirdik" dedi.

Evliliklerinin birinci yılını tamamladıklarını ve bir erkek çocuk sahibi olduklarını belirten Sevimli, çocuk sahibi olduktan sonra açıklanan yeni düzenlemeler kapsamında kredi borçlarının bir kısmının hibe edildiğini söyledi. Gençlere projeden yararlanmaları çağrısında bulunan Sevimli, çevresindeki birçok arkadaşının da bu destekten faydalandığını ifade etti.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin gençlerin aile kurma süreçlerinde ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesini amaçladığını belirtti. Kesler, projeden yararlanmak isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18-29 yaş aralığında bulunması, resmi nikâh tarihinden en az iki ay önce başvuruda bulunması ve hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerektiğini söyledi.

Başvuruların Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını aktaran Kesler, 18-25 yaş aralığındaki gençlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki gençlere ise 200 bin TL tutarında faizsiz ve iki yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlandığını kaydetti. Proje kapsamında çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitimler ile danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Niğde'de projeye yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Kesler, 2025 yılından bu yana 293 gencin bu destek sayesinde evlilik gerçekleştirdiğini, 219 kişinin ise başvuru ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Mayıs 2026'da açıklanan yeni düzenlemelerle çocuk sahibi olan ailelere ilave avantajlar getirildi. Buna göre ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin kredi borçlarının 12 aylık kısmı devlet tarafından karşılanırken, kalan borç için ödeme süresi bir yıl uzatılıyor. İlk 48 ay içinde ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin ise kalan kredi borcunun tamamı devlet tarafından üstleniliyor.

Gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen faizsiz evlilik kredisi uygulaması, hem yeni yuvaların kurulmasına katkı sağlıyor hem de aile kurumunun güçlendirilmesine destek veriyor.