Bursa'da Yıldırım Belediyesi 'Adım Adım Kadim Bursa' projesi ile gençleri kentin tarihi ve kültürel mirasıyla tanıştırıyor.

Yıldırım Belediyesi, gençlerin kültürel gelişimlerine katkı sunacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Adım Adım Kadim Bursa' etkinliği, gençleri kentin köklü tarihi ve manevi mirasıyla buluşturuyor. Proje kapsamında öğrenciler, rehberler eşliğinde Bursa'nın tarihi mekanlarını yerinde keşfediyor. Yürüyüş rotalarında kentin kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulan gençlerin, tarih bilincinin artırılması ve sosyal yönlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etkinlik çerçevesinde son olarak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarihi yolculuğa çıktı. Bursa'nın tarihi mekanlarının yer aldığı güzergahta yürüyüş yapan gençler, kentin geçmişi ile ilgili bilgiler edindi.

Tarihi mirasa sahip çıkıyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin kentin tarihi mirasını tanımasının önemli olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım sahip olduğu tarihi ve manevi zenginliklerle Bursa'nın kalbinde yer alıyor. Gençlerimiz 'Adım Adım Kadim Bursa' projesi sayesinde hem yürüyüş yaparak sağlıklı bir gün geçiriyor hem de şehrimizin tarihine ve maneviyatına yakından tanıklık ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yaşadıkları kentin geçmişini bilmesi ve kültürel mirasına sahip çıkması bizim için çok değerli. Gençlerimizi tarihle buluşturan ve kültürel farkındalık oluşturan projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.