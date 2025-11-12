Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, yıl sonuna yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve yatırımcıların kâr satışlarını hızlandırmasıyla düşüşe geçti. Hafta başında, ABD Senatosu’nun rekor kapanmanın ardından hükümeti yeniden faaliyete geçirmeyi öngören yasa tasarısını onaylaması kısa süreli bir iyimserlik yaratmış ve kripto varlıklarda sınırlı bir toparlanmaya yol açmıştı. Ancak bu iyimserlik uzun sürmedi. Yatırımcılar aralık ayında bir faiz indirimi umudunu korusa da FED Başkanı Jerome Powell son açıklamasında bu konuda net bir garanti vermedi. Powell, faiz kararları konusunda komite içindeki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirterek, para politikalarının artık “öncekine kıyasla çok daha veri odaklı” biçimde şekillendiğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasada faiz indirimine ilişkin belirsizliği artırırken, risk iştahının azalmasına ve kripto varlıklarda satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,48 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, yeni güne 103.420 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.445 dolardan işlem görürken, XRP 2,39 dolardan, Solana ise 156,13 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 524 milyon dolarlık giriş kaydederken, Ethereum ETF’lerinden 107 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

DTCC, Bitwise’ın Chainlink ETF’sini aktif ve lansman öncesi kategorisine ekledi

ABD’nin önde gelen takas, saklama ve bilgi hizmeti sağlayıcısı The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), Bitwise’ın spot Chainlink borsa yatırım fonunu (ETF) “aktif ve lansman öncesi” kategorisinde listeledi.

DTCC’nin resmi sitesinde CLNK koduyla yer alan Bitwise Chainlink ETF’si, henüz ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay almayı bekliyor. Ancak bu tür listeler, genellikle olası bir lansman için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bitwise, Chainlink ETF’si için ilk S-1 başvurusunu ağustos ayında yapmış ve böylece Chainlink için sunulan ilk ETF teklifi olmuştu. Eylül ayında ise Grayscale kendi Chainlink ETF başvurusunu gerçekleştirdi. Bitwise’ın fon planında LINK token’larının stake edilmesi öngörülmezken, Grayscale’in fonunda varlıkların bir kısmının stake edilmesi planlanıyor. Chainlink, blok zincirleri gerçek dünya verileriyle buluşturan merkeziyetsiz bir oracle ağı olarak biliniyor. LINK token’ı, ağdaki doğrulayıcılara güvenilir veri sağladıkları için ödeme yapılmasında ve ağ güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor.

İlk ABD merkezli spot XRP ETF’si perşembe günü piyasaya sürülebilir

ABD merkezli ilk XRP borsa yatırım fonu (ETF), kripto yatırım şirketi Canary Capital’ın fon için gerekli belgeleri sunmasının ardından en erken perşembe günü piyasaya sürülebilir.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, salı günü yaptığı açıklamada Canary’nin pazartesi gecesi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Form 8-A başvurusunu yaptığını belirtti. Bu belge, menkul kıymetlerin borsada işlem görmeden önce sunulması gereken zorunlu bir aşamayı temsil ediyor. Balchunas, başvurunun “yarın veya perşembe günü gerçekleşecek bir lansmana işaret ettiğini” belirterek, Hedera (HBAR) ETF’lerinin de aynı formun sunulmasından bir gün sonra piyasaya çıktığını hatırlattı. Balchunas, “Henüz kesinleşmiş değil, ancak tüm adımlar tamamlanıyor” ifadelerini kullandı.

Kripto muhabiri Eleanor Terrett, Canary’nin başvurusunun “Nasdaq listelemeyi onayladıktan sonra çarşamba günü TSİ 00.30’da yürürlüğe girecek son adım” olduğunu söyledi. Terrett, “Bu gerçekleştiğinde son engel de aşılmış olacak ve ilk spot XRP ETF’si perşembe günü piyasa açılışında devreye girecek” diye ekledi. Daha önce ABD’de XRP’ye dolaylı yatırım sağlayan bazı ürünler işlem görse de Canary’nin ETF’si 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında sunulduğu için XRP’yi doğrudan tutma yetkisine sahip olacak.

SoFi, kripto alım satım hizmetini resmen başlattı

ABD merkezli banka SoFi Technologies, düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte müşterilerine kripto alım satım hizmeti sunmaya başladı.

Şirket, dün yaptığı duyuruda hizmetin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dahil olmak üzere onlarca kripto parayı kapsayacağını ve pazartesi günü kademeli olarak kullanıma sunulduğunu belirtti. SoFi, bu hizmete önümüzdeki haftalarda daha fazla müşterinin erişim sağlayabileceğini de belirtti. SoFi CEO’su Anthony Noto, CNBC’ye yaptığı açıklamada, SoFi’nin tüketicilere kripto alım satım imkanı sunan ilk ve tek ulusal lisanslı banka olduğunu söyledi. Noto, mart ayında Para Birimi Denetleme Ofisi’nin (OCC) bankaların kriptoyla etkileşimine yönelik tutumunu yumuşatmasının bu kararda etkili olduğunu belirtmişti.

SoFi, 2023’te banka lisansı alabilmek için kripto faaliyetlerinden çekilmişti. Ancak Haziran 2025’te, itibari para ile kripto arasında dönüşüm ve blok zinciri üzerinden ödeme imkanı sunan uluslararası ödeme hizmetleriyle sektöre geri döndü. Banka, ayrıca SoFi USD adlı, bire bir dolar rezerviyle desteklenecek bir stablecoin çıkarmayı ve kriptoyu kredi ve ödeme altyapısına entegre etmeyi planlıyor.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin güne 103.420 dolar seviyesinde başladı. Hafta başında 106.000 doların üzerinde tutunamayan BTC, artan satış baskısıyla birlikte 103.000 dolar bandına kadar geri çekildi. Teknik görünüm, kısa vadede zayıf toparlanma denemeleriyle birlikte satış baskısının ağırlık kazandığını gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 103.000 ve 101.500 dolar seviyeleri ilk önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altında gerçekleşecek kapanışlar, fiyatı 100.000 dolar psikolojik eşiğine doğru taşıyabilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 104.500 ve 106.000 ilk direnç bölgeleri olarak izleniyor. BTC’nin yeniden 106.500–107.000 aralığına yükselmesi, kısa vadede teknik toparlanma eğilimini güçlendirebilir. Ancak mevcut görünümde 103.000 dolar altı kapanışların, satış baskısını artırma riski sürüyor. Genel tablo, Bitcoin’in 101.500–106.000 aralığında dengelenme çabasında olduğunu ve piyasadaki belirsizlik ortamında temkinli seyrin sürdüğünü gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, 3.445 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 3.550 dolar desteğini koruma çabasına rağmen bu seviyenin altına sarkan ETH, kısa vadede momentum kaybı yaşadığını gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 3.420 ve 3.360 seviyeleri ilk destek alanları olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerin altına sarkılması durumunda 3.300 bandına kadar geri çekilme olasılığı artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3.480 ve 3.550 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak takip ediliyor. ETH’nin 3.550 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, 3.620–3.670 aralığına doğru toparlanma eğilimini yeniden gündeme getirebilir. Teknik olarak Ethereum’da kısa vadeli zayıf görünüm korunuyor. Ancak 3.420 dolar üzerinde tutunma çabası, satış baskısına rağmen alım ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Genel görünüm, ETH’nin 3.400–3.550 bandında sıkışık bir seyir izlediğine işaret ediyor.



Ripple (XRP)

Ripple, 2,39 dolar seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadede 2,40 dolar desteği etrafında yatay bir görünüm sergiliyor. Bu seviyenin altındaki hareketlerde 2,35 ve 2,32 bölgeleri kritik destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerin kaybedilmesi, fiyatı 2,28 dolar seviyesine kadar çekebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,42–2,45 aralığı ilk direnç bölgesi, ardından 2,50 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak izleniyor. XRP’nin 2,50 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, 2,55 dolar seviyesine doğru kısa vadeli toparlanma potansiyelini artırabilir. Genel olarak XRP, 2,35–2,50 bandında zayıf ama dengeli bir görünüm sergiliyor. Ancak 2,40 dolar desteği altındaki kapanışlar, kısa vadede satış baskısını derinleştirebilir.