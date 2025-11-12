Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, TAİK Dijital Çalışma Grubu Lideri ve Insider CEO’su Hande Çilingir ile 800’den fazla yerli ve yabancı iş insanı zirvede bir araya geldi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, girişimci-yatırımcı eşleştirme modeli ile öne çıktı. Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin ve “Turcorn”ların (milyar dolar değerlemeyi aşan Türk teknoloji şirketleri) sayısını artırmayı hedefleyen zirve, Silikon Vadisi’nin en büyük yatırım fonlarını Türkiye’nin öncü teknoloji girişimleriyle buluşturdu.

Zirveye Khosla Ventures, General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi dünyaca ünlü fonların yanı sıra Google, DeepMind ve Uber gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri de katıldı.

Nail Olpak: “İstanbul, Doğu’nun inovasyonu ile Batı sermayesinin buluştuğu merkez”

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin küresel inovasyon ekonomisindeki yükselen rolüne vurgu yaptı:

"Bu etkinlik Türkiye'nin girişimcilik, yatırım ve teknoloji alanında sürdürülebilir bir ivme yakalamasının önünü açacak. Dünya ekonomisi tedarik zinciri sorunları ve düşük büyüme oranlarıyla mücadele ederken, inovasyonun özellikle dijital ekosistemlerde büyümenin anahtarı olacağına inanıyoruz."

Murat Özyeğin: “Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil”

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye’nin artık küresel yatırımcılar için kanıtlanmış bir destinasyon olduğunu söyledi:

“Yerel inovasyonla ölçeklenmek isteyen küresel sermaye için Türkiye cazip bir merkez. Insider’ın General Atlantic liderliğinde aldığı 500 milyon dolar, Trendyol Go’ya yapılan 700 milyon dolarlık yatırım, Midas ve TOM Bank gibi örnekler zincir etkisinin devam edeceğini gösteriyor.”

Hande Çilingir: “500 milyar dolar büyüklüğe sahip fonlar Türkiye’de”

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı ve Insider CEO’su Hande Çilingir, zirvede temsil edilen fonların büyüklüğüne dikkat çekti:

“Bu yıl 500 milyar dolar büyüklüğünde fonu temsil eden yatırımcılar Türkiye’ye geldi. Bu sermayenin yatırıma dönüşmesi girişimcilerimizin stratejik performansına bağlı. Şansa değil, stratejiye dayalı ortaklıklar kuruyoruz.”

Emre Kurttepeli: “Türk girişimcileri dünyaya açmak için çalışıyoruz”

Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, Türk girişimcilerin küresel pazarlara açılmasının önemini vurguladı:

“Girişimlerimizin yalnızca Türkiye’de büyümelerini değil, ilk günden itibaren global düşünmelerini teşvik ediyoruz. Bu yıl 416 milyon dolar yatırım alan girişimlerimizin çok daha büyük rakamlara ulaşmasını hedefliyoruz.”

Küresel sermaye ile yerel inovasyonun buluştuğu platform

GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen paneller, yatırımcı sunumları ve ikili iş görüşmeleri ile devam etti. Etkinlik, Türk girişim ekosistemini uluslararası fonlarla bir araya getirerek Türkiye’nin inovasyon ekonomisinde merkez ülke olma vizyonunu güçlendirdi.