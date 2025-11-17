Houston’da 45 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asist ile double-double performansı sergileyerek takımın galibiyetinde kilit rol oynadı. Takım arkadaşı Kevin Durant 35 sayı, Reed Sheppard 16 sayılık katkı sağladı. Orlando Magic cephesinde ise Franz Wagner 29 sayı, Desmond Bane 26 sayıyla mücadele etti. Magic, bu sonuçla 14 maçta 7. yenilgisini aldı.

NBA’de 17 Kasım 2025 günü oynanan diğer karşılaşmalar ise şöyle gerçekleşti:

Bu sonuçlarla Houston Rockets, NBA normal sezonunda yükselen form grafiğini sürdürürken, milli yıldız Alperen Şengün’ün performansı da büyük övgü topladı.