Houston’da 45 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asist ile double-double performansı sergileyerek takımın galibiyetinde kilit rol oynadı. Takım arkadaşı Kevin Durant 35 sayı, Reed Sheppard 16 sayılık katkı sağladı. Orlando Magic cephesinde ise Franz Wagner 29 sayı, Desmond Bane 26 sayıyla mücadele etti. Magic, bu sonuçla 14 maçta 7. yenilgisini aldı.

NBA’de 17 Kasım 2025 günü oynanan diğer karşılaşmalar ise şöyle gerçekleşti:

San Antonio Spurs 123 - 110 Sacramento Kings

Washington Wizards 106 - 129 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 106 - 124 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 138 - 133 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 122 - 124 Atlanta Hawks

Utah Jazz 150 - 147 Chicago Bulls

Bu sonuçlarla Houston Rockets, NBA normal sezonunda yükselen form grafiğini sürdürürken, milli yıldız Alperen Şengün’ün performansı da büyük övgü topladı.