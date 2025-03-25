Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, protestolar sırasında bazı grupların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vefat etmiş annesine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Bu sözlerin kabul edilemez olduğunu ifade eden Altun, "Hiçbir izahı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır" dedi.

Altun, yapılan hakaretlerin bilinçli şekilde teşvik edildiğini öne sürerek, "Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

'Milletin Sabrıyla Oynamayın'

Gençlerin kışkırtılmasının yanlış olduğunu belirten Altun, "Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk milletinin kutsallarına, Türk milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz, milletin sabrıyla oynamayın" ifadelerine yer verdi.

Altun, gençlerin yarın utanacakları eylemlere sürüklenmemesi gerektiğini belirterek, "Bu tür provokasyonlara alet olmayın. Şiddeti ve ahlaksızlığı teşvik edenlere karşı durun" çağrısında bulundu.

Son dönemde yaşanan toplumsal gerilimlerin arttığına dikkat çeken Altun, sorumluluk sahibi siyasetçilerin ve kanaat önderlerinin gençleri kışkırtmaktan kaçınması gerektiğini ifade etti. "Bu ülkenin geleceği olan gençlerimizi, onları kullanmak isteyen art niyetli odakların insafına bırakmayacağız" dedi.