Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde stokçulukla mücadelede önemli bir kararı açıkladı.



Fahiş fiyatla mücadelede 81 bin işletme ve 580 bin ürünün denetlendiğini belirten Bolat gerekli cezaların uygulandığını, çimento ve hazır betonda indirimler sağlandığını söyledi.

Rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, lisanslı depocular, kooperatifler, stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili ilgili düzenlemelerde cezalarda ciddi artışlar olacağını belirten Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimleri sonucunda, fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor. Kanun 2020’de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL’ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL’ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL’ye çıkarmış oluyoruz. Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL’ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL’ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak." ifadelerini kullandı.